Одеська поліцейська потрапила у мовний скандал

Поліцейська, яка потрапила у мовний скандал. Фото: скриншот

Одеська поліцейська жорстко відреагувала на запитання підписників, чому вона не веде сторінку в Instagram українською. Дівчина записала відео, яке чимало користувачів сприйняли як образливе.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що сказала поліцейська

За словами дівчини, запитання "чому не державною" задають лише ті, хто виїхав з України під час війни.

"Одягти вишиванку, ходити по якійсь там країні, Норвегії чи не важливо якій, писати українцям, які сидять вдома, в Україні, під час війни, коли ї...ть ракети, які працюють в військових, в поліцейських службах, допомагають, донатять, писати цим людям: "чому не державною?" — обурюється вона.

На думку поліцейської, таких людей не варто пускати назад в Україну. Крім того, дівчина сказала, що військовий, який був на "нулі", на запитання "Чому не державною?" може й вдарити.

Реакція активістів

Активіст Дем'ян Ганул вже заявив, що дівчину треба звільнити з поліції.

"Цікаво, чи буде реакція від керівництва поліції Одеської області? Вас влаштовує така поведінка підлеглих? Ви толеруєте хамську поведінку в публічному просторі та порушення мовного закону?" — написав він.

Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал через виступ відомого коміка.

Також в Одесі поліцейські зробили зауваження військовим, які слухали російську музику.