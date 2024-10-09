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Скандал в Одессе — что будет с чиновницей, устроившей скандал в маршрутке

9 октября 2024 11:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Какое наказание ждет одесскую чиновницу за скандал в маршрутке
Заместитель директора департамента агрополитики Наталья Смертенюк. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Относительно заместителя начальника департамента аграрной политики Одесской ОВА составили админпротокол. Если суд признает ее виновной, чиновнице придется платить штраф.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Правоохранители узнали о конфликте в маршрутке во время мониторинга соцсетей. Кроме того, в полицию обратился водитель автобуса с заявлением на нарушительницу. Относительно нее составили протокол о мелком хулиганстве. За это правонарушение предусмотрены либо от 51 до 119 грн штрафа, либо общественные или исправительные работы, либо арест на 15 суток.

История дела

Напомним, заместитель начальника областного департамента аграрной политики Наталья Смертенюк устроила скандал в маршрутке, потому что водитель якобы отказался останавливаться. Она вела себя агрессивно, ругалась и бросалась к нему в драку. По словам водителя, женщина не предупредила об остановке раньше времени.

Отметим, что в ОВА в отношении Натальи Смертенюк начали служебное расследование.

Также ранее одесская полицейская попала в языковой скандал.

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