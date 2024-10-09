Яке покарання чекає на одеську чиновницю за скандал у маршрутці

Заступниця директора департаменту агрополітики Наталія Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

Стосовно заступниці начальника департаменту аграрної політики Одеської ОВА склали адмінпротокол. Якщо суд визнає її винною, чиновниці доведеться сплачувати штраф.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці дізналися про конфлікт у маршрутці під час моніторингу соцмереж. Крім того, до поліції звернувся водій автобуса з заявою на порушницю. Відносно неї склали протокол про дрібне хуліганство. За це правопорушення передбачені або від 51 до 119 грн штрафу, або громадські чи виправні роботи, або арешт на 15 діб.

Історія справи

Нагадаємо, заступниця начальника обласного департаменту аграрної політики Наталія Смертенюк влаштувала скандал у маршрутці, бо водій буцімто відмовився зупинятися. Вона поводилась агресивно, лаялася та кидалася до нього в бійку. За словами водія, жінка не попередила про зупинку завчасно.

Зазначимо, що в ОВА стосовно Наталії Смертенюк почали службове розслідування.

Також раніше одеська поліцейська потрапила у мовний скандал.