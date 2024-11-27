Одесский школьник просил у учительницы обнаженные фото

Школьники на уроке. Фото: иллюстративное/Politeka

Ученик одной из одесских школ написал анонимное сообщение учительнице младших классов с просьбой послать ему обнаженные фото. Впрочем, школьника быстро вычислили по телефону.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Что известно

На видео, которое распространяется по сети, классная руководительница отчитывает ученика. Она кричит на него, вызывает в школу вместе с родителями и заявляет, что обратится в полицию.

"Я не знаю, как чувствует себя та бедная учительница, но меня трясет два урока. Мозгов нет вообще", — говорит учительница.

В каком классе учится мальчик, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что одесскую чиновницу, которая материлась в маршрутке, освободили от ответственности. Также мы писали о том, могут ли родители наказать за то, что их дети прогуливают школу.