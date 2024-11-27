Одеський школяр просив у вчительки оголені фото

Скандал в Одесі — школяр просив у вчительки інтимні фото
Учень однієї з одеських шкіл написав анонімне повідомлення вчительці молодших класів з проханням надіслати йому оголені фото. Втім, школяра швидко вирахували за номером телефона.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Що відомо
На відео, яке шириться мережею, класна керівниця відчитує учня. Вона кричить на нього, викликає до школи разом з батьками й заявляє, що звернеться до поліції.
"Я не знаю, як почувається та бідна вчителька, але мене трусить два уроки. Мозгів немає взагалі", — говорить вчителька.
В якому класі навчається хлопчик, наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що одеську чиновницю, яка матюкалася у маршрутці, звільнили від відповідальності. Також ми писали про те, чи можуть батьків покарати за те, що їхні діти прогулюють школу.
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