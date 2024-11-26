Одеську чиновницю, яка матюкалася у маршрутці, виправдав суд

Заступниця директора департаменту агрополітики Наталія Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

Заступницю начальника департаменту аграрної політики Одеської ОВА Наталію Смертенюк звільнили від адміністративної відповідальності. Чиновницю судили за брудну лайку у маршрутці. Суд вирішив, що її вчинок не становить небезпеки для оточуючих.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з постанови Київського районного суду.

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Що вирішив суд

Суддя звільнив Наталію Смертенюк від відповідальності й оголосив їй усне зауваження. Провадження відносно неї закрили.

"Суд вважає, що Смертенюк Наталія Володимирівна вчинила діяння, яке не має великої суспільної небезпеки, її діями не спричинена будь-яка значна шкода цивільним інтересам, тому суд вважає можливим на підставі ст. 22 КУпАП звільнити Смертенюк Наталію Володимирівну від адміністративної відповідальності в силу малозначності правопорушення", — йдеться у постанові.

Історія справи

Нагадаємо, заступниця начальника обласного департаменту аграрної політики Наталія Смертенюк влаштувала скандал у маршрутці, бо водій буцімто відмовився зупинятися. Вона поводилась агресивно, лаялася та кидалася до нього в бійку. За словами водія, жінка не попередила про зупинку завчасно.

Стосовно чиновниці почали службове розслідування та адміністративне провадження.