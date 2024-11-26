Матерившуюся в маршрутке одесскую чиновницу оправдал суд

Заместитель директора департамента агрополитики Наталья Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

Заместитель начальника департамента аграрной политики Одесской ОВА Наталья Смертенюк была освобождена от административной ответственности. Чиновницу судили за грязную ругань в маршрутке. Суд решил, что ее поступок не представляет опасности для окружающих.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Киевского районного суда.

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Что решил суд

Судья уволил Наталию Смертенюк от ответственности и объявил ей устное замечание. Производство в отношении нее закрыли.

"Суд считает, что Смертенюк Наталья Владимировна совершила деяние, не имеющее большой общественной опасности, ее действиями не нанесен какой-либо значительный вред гражданским интересам, поэтому суд считает возможным на основании ст. 22 КУоАП освободить Смертенюк Наталью Владимировну от административной ответственности в силу малозначимости правонарушения", — говорится в постановлении.

История дела

Напомним, заместитель начальника областного департамента аграрной политики Наталья Смертенюк устроила скандал в маршрутке, потому что водитель якобы отказался останавливаться. Она вела себя агрессивно, ругалась и бросалась к нему в драку. По словам водителя, женщина не предупредила об остановке раньше времени.

В отношении чиновницы начали служебное расследование и административное производство.