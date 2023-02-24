Скандал в Одессе: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательство над курсантом
Трое сотрудников Одесского государственного университета внутренних дел уволены из-за превышения служебных полномочий. Ректор вуза назначил служебное расследование, в которое вовлечены работники внутренней безопасности Национальной полиции.
Об этом сообщает портал МВД.
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Сегодня, в сети появилось видео, на котором курсант на территории Одесского государственного университета внутренних дел выполняет физическое упражнение. "Следили" за качеством три сотрудника университета.
Предварительно установлено, что сотрудники вуза превысили свои служебные полномочия. Ректор принял решение об их безотлагательном увольнении. Кроме того, начато служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.
Между тем, в Украине стартует вступительная кампания в военных учебных заведениях, в частности в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.