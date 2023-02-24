Скандал в Одесі: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

Розпочато розслідування

Трьох співробітників Одеського державного університету внутрішніх справ звільнено через перевищення службових повноважень. Ректор вишу призначив службове розслідування, до якого залучені працівники внутрішньої безпеки Національної поліції.

Про це повідомляє портал МВС.

Сьогодні, в мережі з’явилось відео на якому курсант на території Одеського державного університету внутрішніх справ виконує фізичну вправу. "Слідкували" за якістю три співробітники університету.

Попередньо встановлено, що співробітники вишу перевищили свої службові повноваження. Ректор прийняв рішення про їх невідкладне звільнення. Крім того, розпочато службове розслідування для встановлення усіх обставин події.

Тим часом в Україні стартує вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок.