В Одессе спутали звезду краеведа с российским артистом

Аллея звезд в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В соцсетях разгорелся скандал относительно звезды на Аллее звезд в Одессе. Активист неправильно прочитал фамилию и заявил, что в городе прославляют российского певца. Однако на самом деле это увековечили местного историка и краеведа.

Об этом Новости.LIVE узнали из соцсетей.

Реклама

Читайте также:

Причина скандала

Активист наткнулся на "звезду" с именем Розенбойма, однако прочитал его как Розенбаум. И подумал что это памятник в честь российского певца и депутата Госдумы Александра Розенбаума. Он требовал убрать "звезду", увидев ее на улице.

Однако на Аллее звезд почтили имя одесского историка и краеведа Александра Розенбойма. Он известен своей многолетней работой над изучением истории города, а не музыкальной или политической деятельностью в России.

Пост активиста в соцсетях. Фото: скриншот

Звезда Розенбойму. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что в Одессе на Аллее звезд появились новые имена. Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за директора, которая не впускала детей в школу.