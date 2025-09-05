В Одессе спутали звезду краеведа с российским артистом

Скандал в Одессе — звезду краеведа спутали с российским певцом
В соцсетях разгорелся скандал относительно звезды на Аллее звезд в Одессе. Активист неправильно прочитал фамилию и заявил, что в городе прославляют российского певца. Однако на самом деле это увековечили местного историка и краеведа.
Об этом Новости.LIVE узнали из соцсетей.
Причина скандала
Активист наткнулся на "звезду" с именем Розенбойма, однако прочитал его как Розенбаум. И подумал что это памятник в честь российского певца и депутата Госдумы Александра Розенбаума. Он требовал убрать "звезду", увидев ее на улице.
Однако на Аллее звезд почтили имя одесского историка и краеведа Александра Розенбойма. Он известен своей многолетней работой над изучением истории города, а не музыкальной или политической деятельностью в России.
Напомним, мы писали, что в Одессе на Аллее звезд появились новые имена. Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за директора, которая не впускала детей в школу.
Читайте Новини.LIVE!