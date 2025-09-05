Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Скандал в Одессе — звезду краеведа спутали с российским певцом

Скандал в Одессе — звезду краеведа спутали с российским певцом

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:36
В Одессе спутали звезду краеведа с российским артистом
Аллея звезд в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В соцсетях разгорелся скандал относительно звезды на Аллее звезд в Одессе. Активист неправильно прочитал фамилию и заявил, что в городе прославляют российского певца. Однако на самом деле это увековечили местного историка и краеведа.

Об этом Новости.LIVE узнали из соцсетей.

Реклама
Читайте также:

Причина скандала

Активист наткнулся на "звезду" с именем Розенбойма, однако прочитал его как Розенбаум. И подумал что это памятник в честь российского певца и депутата Госдумы Александра Розенбаума. Он требовал убрать "звезду", увидев ее на улице.

Однако на Аллее звезд почтили имя одесского историка и краеведа Александра Розенбойма. Он известен своей многолетней работой над изучением истории города, а не музыкальной или политической деятельностью в России.

Одеса
Пост активиста в соцсетях. Фото: скриншот
Одеса
Звезда Розенбойму. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что в Одессе на Аллее звезд появились новые имена. Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за директора, которая не впускала детей в школу.

Одесса скандал Одесская область активисты Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации