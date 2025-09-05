В Одесі сплутали зірку краєзнавця з російським артистом

Алея зірок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У соцмережах розгорівся скандал стосовно зірки на Алеї зірок в Одесі. Активіст неправильно прочитав прізвище і заявив, що у місті прославляють російського співака. Однак насправді це увічнили місцевого історика та краєзнавця.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Причина скандалу

Активіст наткнувся на "зірку" з ім’ям Розенбойма, однак прочитав його як Розенбаум. І подумав що це пам’ятка на честь російського співака та депутата Держдуми Олександра Розенбаума. Він вимагав прибрати "зірку", побачивши її на вулиці.

Однак на Алеї зірок вшанували ім'я одеського історика та краєзнавця Олександра Розенбойма. Він відомий своєю багаторічною роботою над вивченням історії міста, а не музичною чи політичною діяльністю у Росії.

Допис активіста у соцмережах. Фото: скриншот

Зірка Розенбойму. Фото: скриншот

