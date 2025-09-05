Відео
Головна Одеса Скандал в Одесі — зірку краєзнавця сплутали з російським співаком

Скандал в Одесі — зірку краєзнавця сплутали з російським співаком

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:36
В Одесі сплутали зірку краєзнавця з російським артистом
Алея зірок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У соцмережах розгорівся скандал стосовно зірки на Алеї зірок в Одесі. Активіст неправильно прочитав прізвище і заявив, що у місті прославляють російського співака. Однак насправді це увічнили місцевого історика та краєзнавця.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Причина скандалу

Активіст наткнувся на "зірку" з ім’ям Розенбойма, однак прочитав його як Розенбаум. І подумав що це пам’ятка на честь російського співака та депутата Держдуми Олександра Розенбаума. Він вимагав прибрати "зірку", побачивши її на вулиці.

Однак на Алеї зірок вшанували ім'я одеського історика та краєзнавця Олександра Розенбойма. Він відомий своєю багаторічною роботою над вивченням історії міста, а не музичною чи політичною діяльністю у Росії.

Одеса
Допис активіста у соцмережах. Фото: скриншот
Одеса
Зірка Розенбойму. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі на Алеї зірок з'явилися нові імена. Також ми писали, що у Києві розгорівся скандал через директорку, яка не впускала дітей до школи.

Одеса скандал Одеська область активісти Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
