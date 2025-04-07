Одесский таксист хотел высадить женщину с ребенком, которой не понравился маршрут

Одесское такси. Фото: Новини.LIVE

В Одессе таксист пытался высадить из авто девушку с ребенком за просьбу ехать другим маршрутом. Это повлекло скандал, поскольку пассажирка оплатила свою поездку заранее.

Видео с инцидентом женщина выложила в соцсети.

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Подробности скандала

Блогер из Одессы рассказала, что увидела, как водитель едет в другую сторону, увеличивая время поездки. Поэтому девушка попросила таксиста ехать прямо. На это мужчина дважды в грубой форме заявил, что вообще высадит девушку с ребенком из своего авто. Однако женщина не желала выходить, поскольку поездка была оплачена заранее. Тогда клиентка начала снимать все на телефон, что заставило перевозчика доставить ее к месту назначения.

"Поездка была оплачена заранее через приложение Uklon картой, и даже это его не остановило. Только мой телефон убедил", — пишет блогер в соцсети.

Напомним, недавно мы писали о реакции главы департамента образования на тотальный алкоголизм среди детей Одессы. А также об избиении детей как о воспитательной мере.