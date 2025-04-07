Одеський таксист хотів висадити жінку з дитиною, якій не сподобався маршрут

Одеське таксі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі таксист намагався висадити з авто дівчину з дитиною за прохання їхати іншим маршрутом. Це спричинило скандал, оскільки пасажирка сплатила свою поїздку наперед.

Відео з інцидентом жінка виклала у соцмережі.

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Подробиці скандалу

Блогерка з Одеси розповіла, що побачила, як водій їде в інший бік, збільшуючи час поїздки. Тому дівчина попросила таксиста їхати прямо. На це чоловік двічі у грубій формі заявив, що взагалі висадить дівчину з дитиною зі свого авто. Однак жінка не бажала виходити, оскільки поїздка була оплачена наперед. Тоді клієнтка почала знімати усе на телефон, що змусило перевізника доставити її до місця призначення.

"Поїздка була оплачена наперед через застосунок Uklon картою, і навіть це його не зупинило. Лише мій телефон переконав", — пише блогерка у соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про реакцію голови департаменту освіти на тотальний алкоголізм серед дітей Одеси. А також про побиття дітей як виховний захід.