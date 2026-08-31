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Главная Одесса Скандал в Одесском морском университете: состояние общежития

Скандал в Одесском морском университете: состояние общежития

Ua ru
31 августа 2026 14:51
Общежитие ОНМУ в Одессе возмутило родителей первокурсников
Одесский национальный морской университет. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

В Одессе разразился скандал из-за ужасных условий проживания студентов Одесского национального морского университета. Родители первокурсников показывают запущенные комнаты с остатками аварийного ремонта. В помещениях чувствуется неприятный запах канализации, а по полу ползают тараканы. Из-за этого семья решила немедленно забрать документы из учебного заведения.

Видео с осмотром общежития показали в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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@mariy0782

Мой шок в шоке! Условия в общежитии, в которое заселяют первокурсников (г. Одесса). В самом общежитии воняет канализацией из подвала, по стенам «гуляют» тараканы. И это ещё лучшее из того, что мы увидели. После предыдущей комнаты я плакала. Хотя сама жила в общежитии, такой «бомжарни» не ожидала увидеть. Это показатель реального отношения руководства к студентам. Мой ребёнок отчисляется из этого вуза и пошла учиться в другой. Видео немного обрезано, так как в кадре был чужой ребёнок. P.S. Холодильник кто-то временно вынёс из комнаты) он не «общажный»

♬ оригинальная аудиозапись — Мария

Заброшенная комната

Очевидцы сняли на видео комнату, в которую должны были заселить первокурсника. На кадрах видно полностью разрушенный пол с волнистым линолеумом, облупившиеся стены и обшарпанные деревянные окна. В одном из оконных блоков вообще нет стекла — вместо него натянута обычная пленка. Деревянные рамы полностью сгнили и буквально рассыпаются от малейшего прикосновения.

На общей кухне ситуация не лучше: из оборудования там лишь единичные электрические плиты на подставках, а вместо полноценных плит — голые стены и столы. Автор видео отметила, что в самих коридорах стоит сильный зловоние из подвала, а по стенам свободно бегают тараканы.

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Решение об отчислении

Мать студента призналась, что после осмотра помещения не смогла сдержать слёз. По её словам, такое отношение руководства университета к учащимся недопустимо. Семья решила не оставлять ребёнка в таких условиях. Студент забрал документы из Одесского национального морского университета и поступил в другое учебное заведение.

Реакция соцсетей

Опубликованное видео вызвало бурную реакцию пользователей. Большинство комментаторов возмущены увиденным и призывают отправить кадры в Министерство образования и науки Украины. Они возмущаются, куда деваются средства за контрактное обучение и оплату проживания.

Многие пользователи отметили, что это распространённая проблема многих украинских вузов. Они делятся собственным опытом, когда родителям приходилось делать ремонт за свой счёт или покупать бытовую технику, чтобы у детей были нормальные условия. В то же время некоторые авторы комментариев с грустью отмечают, что подобный бытовой кошмар лишь стимулирует молодежь уезжать на учебу за границу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова проводилось служебное расследование в отношении преподавателя Александра Музычка. Причиной стали его публикации в соцсетях о смерти актера Владимира Комарова, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Также Новини.LIVE писали, что в соцсетях распространили видео, на котором парень сидит за рулем Rolls-Royce в Одессе. В постах утверждалось, что несовершеннолетний якобы управлял автомобилем. Однако эта информация не соответствует действительности.

Одесса студенты общежитие Новости Одессы Университет
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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