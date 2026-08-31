Гуртожиток ОНМУ в Одесі обурив батьків першокурсників

Одеський національний морський університет. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі спалахнув скандал через жахливі умови житла для студентів Одеського національного морського університету. Батьки першокурсників показують занедбані кімнати із залишками аварійного ремонту. У приміщеннях чути неприємний запах каналилізації та повзають таргани. Через це родина вирішила негайно забрати документи з навчального закладу.

Відео з оглядом гуртожитку показали в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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@mariy0782 Мій шок в шоці! Умови в гуртожитку, в який заселяють першокурсників (м.Одеса). В самому гуртожитку воняє каналізацією з підвалу, по стінах таргани "гуляють". І це краще з того, що ми побачили. Після попередньої кімнати я плакала. Хоча сама жила в гуртожитку, такої бомжарні не очікувала побачити. Це показник реального відношення керівництва до студентів. Моя дитина відраховується з цього ВУЗу і пішла навчатись в іншій. Відео трохи порізане, оскільки в кадрі була чужа дитина. P.S. Холодильник хтось тимчасово виніс з кімнати ) він не "общажний" ♬ оригінальний аудіозапис - Mарія

Занедбана кімната

Очевидці зняли на відео кімнату, куди мали заселити першокурсника. На кадрах видно повністю знищену підлогу з хвилястим лінолеумом, облуплені стіни та обшарпані дерев'яні вікна. В одному з віконних блоків взагалі немає скла — замість нього натягнута звичайна плівка. Дерев’яні рами повністю струхлявіли та буквально розпадаються від найменшого дотику.

На спільній кухні ситуація не краща: з обладнання там лише поодинокі електричні плитки на табличках, а замість повноцінних плиток — оголені стіни та столи. Авторка відео зазначила, що в самих коридорах стоїть важкий сморід із підвалу, а стінами вільно бігають таргани.

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Рішення про відрахування

Мати студента зізналася, що після огляду приміщення не змогла стримати сліз. За її словами, таке ставлення керівництва університету до здобувачів освіти є неприпустимим. Родина вирішила не залишати дитину в таких умовах. Студент забрав документи з Одеського національного морського університету та вступив до іншого навчального закладу.

Реакція соцмереж

Опубліковане відео викликало бурхливу реакцію користувачів. Більшість коментаторів обурені побаченим та закликають відправити кадри до Міністерства освіти і науки України. Вони обурюються, куди діваються кошти за контрактне навчання та оплату проживання.

Багато користувачів зазначили, що це поширена проблема багатьох українських вишів. Вони діляться власним досвідом, коли батькам доводилося робити ремонти за власний кошт або купувати побутову техніку, аби діти мали нормальні умови. Водночас деякі дописувачі з сумом зауважують, що подібний побутовий жах лише стимулює молодь виїжджати на навчання за кордон.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова проводили службове розслідування щодо викладача Олександра Музичка. Причиною стали його публікації в соцмережах про смерть актора Володимира Комарова, які спричинили широкий суспільний резонанс.

Також Новини.LIVE писали, що у соцмережах поширили відео, на якому хлопець сидить за кермом Rolls-Royce в Одесі. У дописах стверджувалося, що неповнолітній нібито керував автомобілем. Однак ця інформація не відповідає дійсності.