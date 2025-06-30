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Главная Одесса Скандальное задержание одессита — ТЦК дали комментарии

Скандальное задержание одессита — ТЦК дали комментарии

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 17:02
Скандал с ТЦК в Одессе - почему задержали мужчину на улице Космонавтов
ТЦК на улице. Фото иллюстративное: uainfo

В Одессе произошел очередной скандал с задержанием мужчины работниками ТЦК на улице Космонавтов. В терцентре комплектования утверждают, что участник конфликта вел себя агрессивно и пытался убежать.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

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По словам работников ТЦК, во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, нецензурно ругался и пытался убежать. Поэтому полиция и военные применили физическое воздействие и задержали его.

Проверка показала, что мужчина подлежит призыву на службу и не имеет отсрочки. Кроме того, находится в розыске за нарушение законов о мобилизации. Его доставили в отделение ТЦК и СП для оформления документов и прохождения военно-врачебной комиссии.

"Во время дальнейшей проверки было установлено, что, по данным АИКС "Оберег", гражданин подлежит призыву на военную службу, бронирование, отсрочки от призыва не имеет, находится в розыске за нарушение законодательства об обороне и мобилизации", — говорится в сообщении ТЦК.

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Сообщение ТЦК. Фото: скриншот с поста Одесского областного ТЦК и СП

Напомним, недавно мы писали об ударе по зданию ТЦК в Кривом Роге. А также о скандале с квартирой чиновника терцентра комплектования.

Одесса скандал Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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