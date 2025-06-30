Скандал із ТЦК в Одесі - чому затримали чоловіка на вулиці Космонавтів

Скандальне затримання одесита — ТЦК дали коментарі
В Одесі стався черговий скандал із затриманням чоловіка працівниками ТЦК на вулиці Космонавтів. В терцентрі комплектування стверджують, що учасник конфлікту поводився агресивно та намагався втекти.
Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.
Скандал із ТЦК
За словами працівників ТЦК, під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, нецензурно лаявся та намагався втекти. Тому поліція та військові застосували фізичний вплив і затримали його.
Перевірка показала, що чоловік підлягає призову на службу, не має відстрочки. Крім того, перебуває в розшуку за порушення законів про мобілізацію. Його доставили до відділку ТЦК та СП для оформлення документів та проходження військово-лікарської комісії.
"Під час подальшої перевірки було встановлено, що, за даними АІКС "Оберіг", громадянин підлягає призову на військову службу, бронювання, відстрочки від призову не має, перебуває в розшуку за порушення законодавства про оборону та мобілізацію", — йдеться у повідомленні ТЦК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по будівлі ТЦК у Кривому Розі. А також про скандал із квартирою посадовця терцентру комплектування.
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