Скандал із ТЦК в Одесі - чому затримали чоловіка на вулиці Космонавтів

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: uainfo

В Одесі стався черговий скандал із затриманням чоловіка працівниками ТЦК на вулиці Космонавтів. В терцентрі комплектування стверджують, що учасник конфлікту поводився агресивно та намагався втекти.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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За словами працівників ТЦК, під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, нецензурно лаявся та намагався втекти. Тому поліція та військові застосували фізичний вплив і затримали його.

Перевірка показала, що чоловік підлягає призову на службу, не має відстрочки. Крім того, перебуває в розшуку за порушення законів про мобілізацію. Його доставили до відділку ТЦК та СП для оформлення документів та проходження військово-лікарської комісії.

"Під час подальшої перевірки було встановлено, що, за даними АІКС "Оберіг", громадянин підлягає призову на військову службу, бронювання, відстрочки від призову не має, перебуває в розшуку за порушення законодавства про оборону та мобілізацію", — йдеться у повідомленні ТЦК.

Повідомлення ТЦК. Фото: скриншот з поста Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по будівлі ТЦК у Кривому Розі. А також про скандал із квартирою посадовця терцентру комплектування.