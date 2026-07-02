Схема вывоза моряков: на Одесчине задержали пограничника

Задержание злоумышленников. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Мария Луценко Редактор

В Одесской области раскрыли масштабную схему незаконной переправки военнообязанных за границу под видом моряков. К ней был причастен действующий инспектор пограничной службы, действовавший совместно с представителями крюинг-компаний. За время действия схемы из Украины выехали 147 мужчин, а стоимость "услуги" составляла 7 300 долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Как действовала схема

По данным следствия, организатор привлек к схеме своего отца — директора крюинг-компании, а также морских агентов и сотрудников крюинг-предприятий. Они оформляли военнообязанным поддельные документы моряков, фиктивные трудовые контракты и судовые роли. Благодаря этим документам мужчины покидали территорию Украины на речных судах под видом членов экипажа. За такую "услугу" организаторы брали 7 300 долларов.

Задержания и обыски

Правоохранители зафиксировали несколько фактов получения денег. Организатора задержали во время получения очередной части средств — 6 тысяч долларов. За эти деньги он должен был обеспечить военнообязанному посадку на судно под видом моториста и беспрепятственный выезд за границу.

В день задержания следователи провели 13 обысков по местам жительства и работы участников схемы, а также в офисах, автомобилях и складских помещениях. Изъяли компьютерную технику, телефоны, печати, черновые записи, морские сертификаты, поддельные контракты, списки экипажей и другие доказательства.

По оперативным данным, через этот канал за границу незаконно выехали 147 человек. Также правоохранители установили еще двух мужчин, которые готовились воспользоваться этой схемой.

Что грозит

Организатору сообщили о подозрении по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу и злоупотреблении влиянием. Суд поместил его под стражу с правом внесения залога в размере более 2,6 миллиона гривен. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Кроме того, суд может конфисковать имущество и запретить занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью сроком до трех лет. В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников схемы.

Подобная схема

Это уже не первый случай раскрытия подобных схем в Одесской области. Ранее правоохранители задержали двух жителей Одессы в возрасте 28 и 23 лет, которых подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных в Молдову в обход официальных пунктов пропуска. По данным следствия, за одну такую "поездку" они брали 5 тысяч долларов, часть средств получая через криптокошелек.

Фигурантов задержали во время перевозки «клиента» из Одессы в сторону украинско-молдавской границы. Им было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 2 миллионов гривен для каждого. По этой статье подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области сотрудник Госпогранслужбы организовал канал бегства уклонистов за границу. Он участвовал в схеме, по которой желающие заплатить могли пересечь границу в направлении непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Стоимость "билета на свободу" — 6 500 долларов США. Правоохранители раскрыли его преступную деятельность, и он понес наказание.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области задержали двух мужчин, которые за деньги организовали схему побега в Молдову. Дельцы действовали отдельно, но оба обещали клиентам переправку в обход официальных пунктов пропуска. Теперь фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.