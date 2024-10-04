Мужчина спрятал наркотики в необычном месте — как его разоблачили.

Служебный пес ищет наркотики. Фото: Одесская таможня

Двое иностранных граждан придумали оригинальные способы провезти запрещенные вещества в Украину. Впрочем, их планы провалились. Таможенникам помог служебный пес.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

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Нарушителей обнаружили на пункте пропуска "Староказачье". Один из них, пассажир автобуса, плотно упаковал 12 г каннабиса в воздушный шарик, спрятанный в нашейную подушку. Второй пытался пересечь границу на собственном автомобиле. Шесть пластиковых тубусов из 43 г марихуаны он спрятал среди личных вещей.

Ошейная подушка и шарик с марихуаной. Фото: Одесская таможня

Оба тайника обнаружил служебный пес одесских таможенников Марсель.

Что грозит нарушителям

На иностранцев составили протоколы о нарушении таможенных правил. Также таможенники направили в полицию сообщения о контрабанде наркотиков. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что Одесская таможня выиграла дело в 388 тыс. грн.

Также таможенники помешали вывозу из Одесчины старинных артефактов.