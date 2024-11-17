Продажа квартиры у моря в Одессе: 74,7 кв. м в Приморском районе

Дом, в котором продают квартиру. Фото: dom.ria

В Одессе продается просторная двухкомнатная квартира в Приморском районе. Жилье нуждается в капитальном ремонте, но имеет большой потенциал благодаря выгодному расположению — рядом с морем, пляжем Отрада и спортивным комплексом "Динамо".

Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе dom.ria.

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Что предлагают

На улице Отрадная в Приморском районе Одессы выставлена на продажу двухкомнатная квартира общей площадью 74,7 кв. м. Объект находится на первом этаже двухэтажного дома, построенного в период 2001-2010 годов.

Комната в квартире. Фото: dom.ria

Квартира имеет следующие характеристики:

Жилая площадь: 31,6 кв. м

Кухня: просторная, площадью 18,3 кв. м, с возможностью обустройства кухни-студии

Стены: кирпичные

Отопление: двухконтурный котел

Высота потолков: 2,75 м

Еще одна комната в квартире. Фото: dom.ria

Какие условия проживания

Жилье нуждается в капитальном ремонте, внутренняя отделка не выполнена. Тем не менее квартира имеет значительный потенциал благодаря своим особенностям: панорамные окна, закрытый дворик с электро-воротами и возможностью парковки автомобиля.

Двор, в котором находится квартира. Фото: dom.ria

В пешей доступности музыкальная комедия, пляж Отрада и спортивный комплекс "Динамо". Квартира подходит как для личного проживания, так и для коммерческого использования, ведь есть возможность разделения на два отдельных жилых помещения.

Придомовая территория. Фото: dom.ria

Цена квартиры составляет 77 000 долларов США (или 1 027$ за кв. м). Предложение от посредника, комиссия — 5%.

Напомним, в центре Одессы на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 35 тысяч долларов. Жилье находится в тихом закрытом дворе, снабжено индивидуальным газовым отоплением и кондиционером. Также в Одессе на продажу выставили просторную трехкомнатную квартиру с гаражом. За нее продавец хочет выторговать всего 30 тысяч долларов.