Продажа квартиры у моря в Одессе: 74,7 кв. м в Приморском районе

Сколько стоит двухкомнатная квартира у моря в Одессе
В Одессе продается просторная двухкомнатная квартира в Приморском районе. Жилье нуждается в капитальном ремонте, но имеет большой потенциал благодаря выгодному расположению — рядом с морем, пляжем Отрада и спортивным комплексом "Динамо".
Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе dom.ria.
@ekaterina_zemlina
Одесса пляж Отрада , 7 минут и 4к квартира под ремонт Паркоместо Все коммуникации есть 77.000 $ и поторгуемся 0505068200♬ оригинальный звук - Риэлтор АН Слон Екатерина
Что предлагают
На улице Отрадная в Приморском районе Одессы выставлена на продажу двухкомнатная квартира общей площадью 74,7 кв. м. Объект находится на первом этаже двухэтажного дома, построенного в период 2001-2010 годов.
Квартира имеет следующие характеристики:
- Жилая площадь: 31,6 кв. м
- Кухня: просторная, площадью 18,3 кв. м, с возможностью обустройства кухни-студии
- Стены: кирпичные
- Отопление: двухконтурный котел
- Высота потолков: 2,75 м
Какие условия проживания
Жилье нуждается в капитальном ремонте, внутренняя отделка не выполнена. Тем не менее квартира имеет значительный потенциал благодаря своим особенностям: панорамные окна, закрытый дворик с электро-воротами и возможностью парковки автомобиля.
В пешей доступности музыкальная комедия, пляж Отрада и спортивный комплекс "Динамо". Квартира подходит как для личного проживания, так и для коммерческого использования, ведь есть возможность разделения на два отдельных жилых помещения.
Цена квартиры составляет 77 000 долларов США (или 1 027$ за кв. м). Предложение от посредника, комиссия — 5%.
Напомним, в центре Одессы на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 35 тысяч долларов. Жилье находится в тихом закрытом дворе, снабжено индивидуальным газовым отоплением и кондиционером. Также в Одессе на продажу выставили просторную трехкомнатную квартиру с гаражом. За нее продавец хочет выторговать всего 30 тысяч долларов.
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