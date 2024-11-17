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Скільки коштує двокімнатна квартира біля моря в Одесі

17 листопада 2024 18:09
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Продаж квартири біля моря в Одесі: 74,7 кв. м у Приморському районі
Будинок в якому продають квартиру. Фото: dom.ria
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі продається простора двокімнатна квартира в Приморському районі. Житло потребує капітального ремонту, але має великий потенціал завдяки вигідному розташуванню — поряд із морем, пляжем Відрада та спортивним комплексом "Динамо".

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі dom.ria.

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На вулиці Відрадна, у Приморському районі Одеси, виставлена на продаж двокімнатна квартира загальною площею 74,7 кв. м. Об’єкт знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку, зведеного у період 2001-2010 років.

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Кімната в квартирі. Фото: dom.ria

Квартира має наступні характеристики:

  • Житлова площа: 31,6 кв. м
  • Кухня: простора, площею 18,3 кв. м, з можливістю облаштування кухні-студії
  • Стіни: цегляні
  • Опалення: двоконтурний котел
  • Висота стель: 2,75 м
Скільки коштує двокімнатна квартира біля моря в Одесі - фото 2
Ще одна кімната в квартирі. Фото: dom.ria

Які умови проживання

Житло потребує капітального ремонту, внутрішнє оздоблення не виконане. Проте квартира має значний потенціал завдяки своїм особливостям: панорамні вікна, закритий дворик з електроворотами та можливістю паркування автомобіля.

Скільки коштує двокімнатна квартира біля моря в Одесі - фото 3
Двір у якому знаходиться квартира. Фото: dom.ria

У пішій доступності музична комедія, пляж Відрада та спортивний комплекс "Динамо". Квартира підходить як для особистого проживання, так і для комерційного використання, адже є можливість розділення на два окремі житлові приміщення.

Скільки коштує двокімнатна квартира біля моря в Одесі - фото 4
Прибудинкова територія. Фото: dom.ria

Ціна квартири становить 77 000 доларів США (або 1 027 $ за кв. м). Пропозиція від посередника, комісія — 5%.

Нагадаємо, у центрі Одеси на продаж виставлена трикімнатна квартира за 35 тисяч доларів. Житло знаходиться в тихому закритому дворі, забезпечене індивідуальним газовим опаленням і кондиціонером. Також в Одесі на продаж виставили простору трикімнатну квартиру з гаражем. За неї продавець хоче вторгувати всього 30 тисяч доларів.

Одеса квартири нерухомість Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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