Продаж квартири біля моря в Одесі: 74,7 кв. м у Приморському районі

Будинок в якому продають квартиру. Фото: dom.ria

В Одесі продається простора двокімнатна квартира в Приморському районі. Житло потребує капітального ремонту, але має великий потенціал завдяки вигідному розташуванню — поряд із морем, пляжем Відрада та спортивним комплексом "Динамо".

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі dom.ria.

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Що пропонують

На вулиці Відрадна, у Приморському районі Одеси, виставлена на продаж двокімнатна квартира загальною площею 74,7 кв. м. Об’єкт знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку, зведеного у період 2001-2010 років.

Кімната в квартирі. Фото: dom.ria

Квартира має наступні характеристики:

Житлова площа: 31,6 кв. м

Кухня: простора, площею 18,3 кв. м, з можливістю облаштування кухні-студії

Стіни: цегляні

Опалення: двоконтурний котел

Висота стель: 2,75 м

Ще одна кімната в квартирі. Фото: dom.ria

Які умови проживання

Житло потребує капітального ремонту, внутрішнє оздоблення не виконане. Проте квартира має значний потенціал завдяки своїм особливостям: панорамні вікна, закритий дворик з електроворотами та можливістю паркування автомобіля.

Двір у якому знаходиться квартира. Фото: dom.ria

У пішій доступності музична комедія, пляж Відрада та спортивний комплекс "Динамо". Квартира підходить як для особистого проживання, так і для комерційного використання, адже є можливість розділення на два окремі житлові приміщення.

Прибудинкова територія. Фото: dom.ria

Ціна квартири становить 77 000 доларів США (або 1 027 $ за кв. м). Пропозиція від посередника, комісія — 5%.

Нагадаємо, у центрі Одеси на продаж виставлена трикімнатна квартира за 35 тисяч доларів. Житло знаходиться в тихому закритому дворі, забезпечене індивідуальним газовим опаленням і кондиціонером. Також в Одесі на продаж виставили простору трикімнатну квартиру з гаражем. За неї продавець хоче вторгувати всього 30 тисяч доларів.