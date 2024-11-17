Продаж квартири біля моря в Одесі: 74,7 кв. м у Приморському районі

Скільки коштує двокімнатна квартира біля моря в Одесі
В Одесі продається простора двокімнатна квартира в Приморському районі. Житло потребує капітального ремонту, але має великий потенціал завдяки вигідному розташуванню — поряд із морем, пляжем Відрада та спортивним комплексом "Динамо".
Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі dom.ria.
@ekaterina_zemlina
Одесса пляж Отрада, 7 минут и 4к квартира под ремонт Паркоместо Все коммуникации есть 77.000$ и поторгуемся 0505068200 Катерина #одесса#одессамама#odessa#мояодесса#любимыйгород#жемчужина#одессасегодня#лучшийгородназемле#одеса#одессатикток#odessatiktok#рекомендации♬ оригинальный звук - Риэлтор АН Слон Катерина
Що пропонують
На вулиці Відрадна, у Приморському районі Одеси, виставлена на продаж двокімнатна квартира загальною площею 74,7 кв. м. Об’єкт знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку, зведеного у період 2001-2010 років.
Квартира має наступні характеристики:
- Житлова площа: 31,6 кв. м
- Кухня: простора, площею 18,3 кв. м, з можливістю облаштування кухні-студії
- Стіни: цегляні
- Опалення: двоконтурний котел
- Висота стель: 2,75 м
Які умови проживання
Житло потребує капітального ремонту, внутрішнє оздоблення не виконане. Проте квартира має значний потенціал завдяки своїм особливостям: панорамні вікна, закритий дворик з електроворотами та можливістю паркування автомобіля.
У пішій доступності музична комедія, пляж Відрада та спортивний комплекс "Динамо". Квартира підходить як для особистого проживання, так і для комерційного використання, адже є можливість розділення на два окремі житлові приміщення.
Ціна квартири становить 77 000 доларів США (або 1 027 $ за кв. м). Пропозиція від посередника, комісія — 5%.
Нагадаємо, у центрі Одеси на продаж виставлена трикімнатна квартира за 35 тисяч доларів. Житло знаходиться в тихому закритому дворі, забезпечене індивідуальним газовим опаленням і кондиціонером. Також в Одесі на продаж виставили простору трикімнатну квартиру з гаражем. За неї продавець хоче вторгувати всього 30 тисяч доларів.
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