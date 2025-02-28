Сколько будет стоить газ в Одессе в марте 2025 года

Счетчик на стене. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Из-за стремительного роста цен, одесситов очень волнует сколько они будут платить за коммунальные услуги, в частности за газ, в марте. Однако несмотря на опасения, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не изменится.

Журналисты Новини.Live разбирались с тем, сколько будет составлять стоимость газа в Одессе в марте.

Читайте также:

Стоимость газа в марте

В марте 2025-го стоимость газа останется на том же уровне, на котором его утвердил исполнительный комитет Одесского городского совета еще в прошлом году. Тариф для бюджетных учреждений будет на уровне 4538 гривен за Гкал. Для религиозных организаций — на 4960 грн. за Гкал. Для всех других заведений цена газа составит 5547 грн. за Гкал.

От чего зависит и кто регулирует

Стоимость топлива зависит от изменений температурного режима, объемов потребления тепловой энергии, а также цен на энергоресурсы и другие статьи расходов. Для части поставляющих предприятий эти тарифы устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), но для многих других субъектов хозяйствования — местными органами власти.

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды для одесситов. А также о новых когенерационных установках в нашем городе.