Когенерационная установка. Фото иллюстративное: 20 минут

Одесса получила семь когенерационных установок из Германии для автономного электропитания. Однако пока они не работают — пока чиновники ожидают поставок комплектующих для их полной установки.

Об этом шла речь во время заседания исполнительного комитета Одесского горсовета.

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Когенерационные установки

Эти установки в первую очередь необходимы для обеспечения работы квартальных котельных, объясняют в горсовете. Их внедрение позволит отказаться от дизельных генераторов, которые сейчас используют при отключении центрального электроснабжения. Это снизит затраты на энергию, повысит энергетическую устойчивость и экологическую безопасность громады.

Когда начнут работать

Впереди еще длительный процесс подключения когенерационных установок. В муниципалитете надеются, что в следующем отопительном сезоне оборудование будет введено в эксплуатацию.

"Как только получили когенерационные установки, они были установлены. Сейчас ждем комплектующие, но, к сожалению, не все они поступили в ожидаемый срок. Это проблема, поскольку производители не успевают изготовить эти комплектующие", — говорит Геннадий Труханов.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы пережили зиму. А также о том, почему в школах города стало меньше детей.