Когенераційна установка. Фото ілюстративне: 20 хвилин

Одеса отримала сім когенераційних установок з Німеччини для автономного електроживлення. Проте поки вони не працюють — наразі чиновники очікують поставки комплектуючих для їх повної установки.

Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Одеської міськради.

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Когенераційні установки

Ці установки в першу чергу необхідні для забезпечення роботи квартальних котелень, пояснюють у міськраді. Їх впровадження дозволить відмовитися від дизельних генераторів, які зараз використовують при відключенні центрального електропостачання. Це знизить витрати на енергію, підвищить енергетичну стійкість та екологічну безпеку громади.

Коли почнуть працювати

Попереду ще тривалий процес підключення когенераційних установок. У муніципалітеті сподіваються, що наступного опалювального сезону обладнання буде введено в експлуатацію.

"Як тільки отримали когенераційні установки, вони були встановлені. Зараз чекаємо на комплектуючі, але, на жаль, не всі вони надійшли в очікуваний термін. Це проблема, оскільки виробники не встигають виготовити ці комплектуючі", — каже Геннадій Труханов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одесити пережили зиму. А також про те, чому у школах міста стало менше дітей.