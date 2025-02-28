Скільки коштуватиме газ в Одесі у березні 2025

Лічильник на стіні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через стрімке зростання цін, одеситів дуже хвилює скільки вони сплачуватимуть за комунальні послуги, зокрема за газ, у березні. Проте попри побоювання, вартість блакитного палива для побутових споживачів не зміниться.

Жуналісти Новини.Live розбиралися з тим, скільки становитиме вартість газу в Одесі у березні.

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Вартість газу у березні

У березні 2025-го вартість газу залишиться на тому ж рівні, на якому його затвердив виконавчий комітет Одеської міської ради ще минулого року. Тариф для бюджетних установ буде на рівні 4538 гривень за Гкал. Для релігійних організацій — на 4960 грн. за Гкал. Для усіх інших закладів ціна газу становитиме 5547 грн. за Гкал.

Від чого залежить та хто регулює

Вартість палива залежить від змін температурного режиму, обсягів споживання теплової енергії, а також цін на енергоресурси та інші статті витрат. Для частини постачальних підприємств ці тарифи встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), але для багатьох інших суб'єктів господарювання — місцевими органами влади.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води для одеситів. А також про нові когенераційні установки в нашому місті.