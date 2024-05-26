Сдача мультимедийного теста во время войны — что нужно знать одесским абитуриентам

Дети сдают экзамен в школе. Фото: УНИАН

Уже в скором времени стартует основная сессия Национального мультимедийного теста (НМТ). Во время тестирования может быть объявлена воздушная тревога. Поэтому абитуриентам важно сохранять ответ после каждого задания.

Такие рекомендации дало Министерство образования Украины и объяснило алгоритм действий во время воздушной тревоги во время НМТ.

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Остановка тестирования

В министерстве отметили, что если во время мультипредметного теста начнется воздушная тревога, инструктор остановит тестирование, а участники и работники временного экзаменационного центра должны обязательно уйти в укрытие. Кроме этого:

Участник должен сохранять ответ после каждого задания.

Оставшееся время до завершения теста будет остановлено.

После окончания тревоги участники могут вернуться в аудитории и продолжить тестирование при условии, что сама тревога длилась меньше времени, отведенного на тестирование.

Если тревога будет длиться дольше времени, отведенного на тестирование, ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования будет решать, продолжать ли тестирование с учетом оставшегося времени.

"Если тестирование будет остановлено, участники смогут сдать НМТ во время дополнительных сессий", — говорится в сообщении Министерства образования Украины.

Что нужно для дополнительных сессий

Участники должны подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

Ссылки на региональные центры: здесь

Бланк заявления: скачать

Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт сразу на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая тот день, когда вы составляли НМТ).

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