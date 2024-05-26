Складання мультимедійного тесту під час війни — що потрібно знати одеським абітурієнтам

Діти складають іспит у школі. Фото: УНІАН

Уже незабаром стартує основна сесія Національного мультимедійного тесту (НМТ). Під час тестування може бути оголошена повітряна тривога. Тому абітурієнтам важливо зберігати відповідь після кожного завдання.

Такі рекомендації дало Міністерство освіти України та пояснило алгоритм дій під час повітряної тривоги під час НМТ.

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Зупинка тестування

В міністерстві наголосили, що, якщо під час мультипредметного тесту розпочнеться повітряна тривога, інструктор зупинить тестування, а учасники та працівники тимчасового екзаменаційного центру мають обов'язково піти в укриття. Окрім цього:

Учасник має зберегти відповідь після кожного завдання.

Час, який залишиться до завершення тесту, буде зупинено.

Після закінчення тривоги учасники можуть повернутися до аудиторій та продовжити тестування за умови, що сама тривога тривала менше ніж час, відведений на тестування.

Якщо тривога триватиме довше, ніж час, відведений на тестування, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішуватиме, чи продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

"Якщо тестування буде зупинено, учасники зможуть скласти НМТ під час додаткових сесій", — йдеться в повідомленні Міністерства освіти України.

Що потрібно для додаткових сесій

Учасники мають подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Посилання на регіональні центри: тут

Бланк заяви: завантажити

Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ).

Більше інформації для здобувачів освіти

Ми писали, що Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як людям з тимчасово окупованих територій України вступити до закладів вищої освіти у 2024 році. За його словами, документи подаються через електронний особистий кабінет вступника, який необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Також на найближчих пленарних засіданнях ВР повинна ухвалити у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. За ним змінять набір на державну форму навчання і введуть гранти на здобуття вищої освіти.