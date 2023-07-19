Стекло, выбитые окна и двери: последствия ночного обстрела Одессы
19 июля 2023 12:34
Люди во дворе пострадавшего дома. Фото: Новини.LIVE
Более двух часов шел массированный обстрел Одессы и области минувшей ночью. В одном из спальных районов пострадали сразу несколько многоэтажек. Более 10 человек получили травмы разной степени тяжести.
Последствия ракетной атаки видели журналисты Новини.LIVE.
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Напомним, в ночь на 19 июля оккупанты снова атаковали Одесщину. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты. Подробности ночного воздушного боя по ссылке.