Стекло, выбитые окна и двери: последствия ночного обстрела Одессы

Люди во дворе пострадавшего дома. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Более двух часов шел массированный обстрел Одессы и области минувшей ночью. В одном из спальных районов пострадали сразу несколько многоэтажек. Более 10 человек получили травмы разной степени тяжести.

Последствия ракетной атаки видели журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Разбитое стекло вокруг дома. Фото: Новини.LIVE

В окнах дома выбиты стекла. Фото: Новини.LIVE

Часть территории дома была ограждена. Фото: Новини.LIVE

Взрывной волной вынесло дверь. Фото: Новини.LIVE

Детские велосипеды в стекле и штукатурке. Фото: Новини.LIVE

Окна без стекла. Фото: Новини.LIVE

Люди на улице отмеряют плёнку, чтобы закрыть окна. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 19 июля оккупанты снова атаковали Одесщину. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты. Подробности ночного воздушного боя по ссылке.