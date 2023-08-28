В Одессе проверили дорожные знаки возле учебных заведений

Полиция проверяет состояние дорожного покрытия. Фото: Нацполиция

Уже через неделю одесские школьники отправятся на учебу. Патрульные проверили состояние разметки и дорожных знаков возле учебных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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"Полицейские отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Одесской области обследовали участки улично-дорожной сети, прилегающие к территории школьных заведений", — говорится в сообщении правоохранителей.

Что именно проверили

состояние проезжей части;

наличие дорожных знаков, в том числе "Дети", "Пешеходный переход";

наличие дорожной разметки;

исправность светофоров.

Полицейский проверяет состояние дорожного знака. Фото: Нацполиция

Правила поведения у дороги

Переходить улицу нужно только по пешеходному (либо подземному) переходу.

Переходить улицу можно только на зеленый свет светофора.

Красные и желтые сигналы светофора означают, что идти запрещено.

При переходе дороги сначала смотрим налево, доходим до середины и смотрим направо, только тогда продолжаем путь.

Нельзя перебегать дорогу, особенно если вблизи автомобиль.

Проверка на исправность светофора. Фото: Нацполиция

Напомним, с первого сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.