Скоро в школу: в Одессе проверили дорожные знаки возле учебных заведений
Уже через неделю одесские школьники отправятся на учебу. Патрульные проверили состояние разметки и дорожных знаков возле учебных заведений.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.
"Полицейские отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Одесской области обследовали участки улично-дорожной сети, прилегающие к территории школьных заведений", — говорится в сообщении правоохранителей.
Что именно проверили
- состояние проезжей части;
- наличие дорожных знаков, в том числе "Дети", "Пешеходный переход";
- наличие дорожной разметки;
- исправность светофоров.
Правила поведения у дороги
- Переходить улицу нужно только по пешеходному (либо подземному) переходу.
- Переходить улицу можно только на зеленый свет светофора.
- Красные и желтые сигналы светофора означают, что идти запрещено.
- При переходе дороги сначала смотрим налево, доходим до середины и смотрим направо, только тогда продолжаем путь.
- Нельзя перебегать дорогу, особенно если вблизи автомобиль.
Напомним, с первого сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.