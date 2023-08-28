Скоро до школи: в Одесі перевірили дорожні знаки біля закладів освіти
28 серпня 2023 15:50
Поліція перевіряє стан дорожнього покриття. Фото: Нацполіція
Вже за тиждень одеські школярі вирушать на навчання. Тож, патрульні перевірили стан розмітки та дорожніх знаків біля навчальних закладів.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.
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"Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Одеській області обстежили ділянки вулично-дорожньої мережі, що прилягають до території шкільних закладів", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Що саме перевірили
- стан проїзної частини;
- наявність дорожніх знаків, зокрема "Діти", "Пішохідний перехід";
- наявність дорожньої розмітки;
- справність світлофорів.
Правила поведінки біля дороги
- Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному (або підземному) переходу.
- Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора.
- Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено.
- При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо, тільки тоді продовжуємо шлях.
- Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль.
Нагадаємо, з першого вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.