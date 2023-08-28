В Одесі перевірили дорожні знаки біля закладів освіти

Поліція перевіряє стан дорожнього покриття. Фото: Нацполіція

Вже за тиждень одеські школярі вирушать на навчання. Тож, патрульні перевірили стан розмітки та дорожніх знаків біля навчальних закладів.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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"Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Одеській області обстежили ділянки вулично-дорожньої мережі, що прилягають до території шкільних закладів", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Що саме перевірили

стан проїзної частини;

наявність дорожніх знаків, зокрема "Діти", "Пішохідний перехід";

наявність дорожньої розмітки;

справність світлофорів.

Поліцейський перевіряє стан дорожнього знаку. Фото: Нацполіція

Правила поведінки біля дороги

Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному (або підземному) переходу.

Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора.

Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено.

При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо, тільки тоді продовжуємо шлях.

Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль.

Перевірка на справність світлофора. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, з першого вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.