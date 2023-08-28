Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Скоро до школи: в Одесі перевірили дорожні знаки біля закладів освіти arrow

Скоро до школи: в Одесі перевірили дорожні знаки біля закладів освіти

28 серпня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі перевірили дорожні знаки біля закладів освіти
Поліція перевіряє стан дорожнього покриття. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже за тиждень одеські школярі вирушать на навчання. Тож, патрульні перевірили стан розмітки та дорожніх знаків біля навчальних закладів. 

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

Читайте також:

"Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Одеській області обстежили ділянки вулично-дорожньої мережі, що прилягають до території шкільних закладів", — йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Що саме перевірили 

  • стан проїзної частини;
  • наявність дорожніх знаків, зокрема "Діти", "Пішохідний перехід";
  • наявність дорожньої розмітки;
  • справність світлофорів.
Поліцейський перевіряє стан дорожнього знаку. Фото: Нацполіція

Правила поведінки біля дороги

  • Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному (або підземному) переходу.
  • Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора.
  • Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено.
  • При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо, тільки тоді продовжуємо шлях.
  • Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль.
Перевірка на справність світлофора. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, з першого вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз