Следователи нашли "черный ящик" МиГ-29, который упал в Одесской области

Место падения МиГ-29 в Одесской области. Фото: ГБР

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Сотрудники ГБР обнаружили бортовой самописец истребителя МиГ-29, который разбился в Одесской области во время выполнения боевого задания. "Черный ящик" получил термические повреждения в результате пожара, однако специалисты работают над его восстановлением и считыванием данных. Следствие рассматривает несколько версий авиационного происшествия и проверяет все обстоятельства падения самолета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований в четверг, 13 августа.

Место падения истребителя МиГ-29 в Одесской области. Фото: ГБР

ГБР нашло "черный ящик" МиГ-29

ГБР продолжает расследовать обстоятельства крушения истребителя МиГ-29, которое произошло 10 августа 2026 года в Березовском районе Одесской области во время выполнения боевого задания. Сотрудники бюро обнаружили бортовой самописец самолета, который должен помочь установить обстоятельства происшествия.

В то же время "черный ящик" получил термические повреждения в результате пожара. Сейчас специалисты работают над его восстановлением и считыванием информации о последних минутах полета.

Следствие рассматривает несколько версий причин авиационного происшествия. При этом ни одна из них пока не подтверждена окончательно, а расследование находится под личным контролем директора ГБР.

Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что следователи должны установить все обстоятельства падения истребителя и тщательно проверить каждую из версий:

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы объективно и максимально полно установить причины этого авиационного происшествия. Следствие должно дать четкий ответ, что именно произошло во время выполнения боевого задания и какие факторы к этому привели. Ни одна из версий не будет отвергнута без тщательной проверки".

Что проверяет следствие

В частности, следователи проверяют техническое состояние ракеты, которую пилот выпустил по вражескому беспилотнику, а также ее пригодность к применению на момент запуска.

Кроме того, ГБР изучает соблюдение правил подготовки к полёту, его выполнение и эксплуатацию самолёта. Также изучаются обломки истребителя, материалы с места происшествия и показания военнослужащих.

Что известно о падении МиГ-29 в Одесской области

Вечером 10 августа МиГ-29 Вооруженных сил Украины выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских беспилотников. Во время полета возникла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.

Летчик успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полётов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Скриншот сообщения ГБР/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 13 августа Россия дважды атаковала железнодорожные поезда в Одесской области ударными дронами. В результате первого удара погибли машинист и его помощник, а пассажиров эвакуировали на автобусах в Одессу. Во время второй атаки был поврежден тепловоз, но пассажиры не пострадали.

Новини.LIVE также сообщали, что российские ударные дроны атаковали пассажирский поезд в Одесской области, в результате чего погибли машинист и его помощник. Из поезда эвакуировали 317 человек, среди них 67 детей, и на автобусах доставили их в безопасное место в Одессе. Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления ПВО и давления на Россию из-за таких атак.