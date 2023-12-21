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Следует ехать в ближайший час — какая ситуация на границах с Одесчиной

21 декабря 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Следует ехать в ближайший час — какая ситуация на границах с Одесчиной
Очереди возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 21 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы незначительные пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона большого скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле Маяк, в национальном природном парке и у молдавского пограничного пункта. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 8 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Измаила, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 21 минуту.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что россияне без помощи китайцев соорудили уродливый электрокар. Калининградский "Автотор", где до введения антироссийских санкций собирали BMW, Hyundai и Kia, планирует производство субкомпактного городского электромобиля Amber. Это полностью российская технология.

Ранее мы рассказали, что Министерство цифровой трансформации объявило о запуске в рабочем режиме перерегистрации автомобилей в приложении "Дія". При перепродаже легкового автомобиля с 15 июня 2023 г. получение экспертного заключения стало необязательным. Впрочем, для покупателей, желающих убедиться в том, что номерные таблички на автомобиле не поддельные, экспертный осмотр доступен за отдельную плату, а заключение действительно 10 дней.

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