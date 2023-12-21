Следует ехать в ближайший час — какая ситуация на границах с Одесчиной

Очереди возле Паланки. Фото: скриншот

На утро 21 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы незначительные пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона большого скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле Маяк, в национальном природном парке и у молдавского пограничного пункта. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 8 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Измаила, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 21 минуту.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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