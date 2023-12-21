Слід їхати у найближчу годину — яка ситуація на кордонах з Одещиною

Черги біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 21 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано незначні затори у межах Маяків та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону великого скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Румунії можна досить швидко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля Маяків, у національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 8 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Сарати, Саф'ян та Ізмаїла, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 21 хвилину.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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