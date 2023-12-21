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Слід їхати у найближчу годину — яка ситуація на кордонах з Одещиною

21 грудня 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Слід їхати у найближчу годину — яка ситуація на кордонах з Одещиною
Черги біля Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 21 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано незначні затори у межах Маяків та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону великого скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Румунії можна досить швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля Маяків, у національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 8 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Сарати, Саф'ян та Ізмаїла, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 21 хвилину. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що росіяни без допомоги китайців спорудили потворний електрокар. Калінінградський "Автотор", де до запровадження антиросійських санкцій збирали BMW, Hyundai та Kia, планує виробництво субкомпактного міського електромобіля Amber. Це повністю російська розробка.

Раніше ми розповіли, що Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск в робочому режимі перереєстрації автомобілів у застосунку "Дія". При перепродажу легкового автомобіля з 15 червня 2023 року отримання експертного висновку стало необов’язковим. Втім, для покупців, які бажають переконатися у тому, що номерні таблички на автомобілі не підроблені, експертний огляд доступний за окрему плату, а висновок дійсний 10 днів.

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