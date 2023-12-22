Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 декабря.

Следует захватить зонт — синоптики предупредили о погоде в Одессе
22 декабря 2023 06:34
Люди катаются на лошадях. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 22 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Синоптики в обед прогнозируют небольшой дождь, который скоро закончится, однако останется повышенная влажность в воздухе.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснением.
- Возможен дождь.
- Ветер юго-западный, 4-12 м/с.
- Температура ночью — +4...+5 °С, днем — +3...+6 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 5-14 м/с. Температура ночью +1...+5 °С, днем +5...+8 °С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
Сегодня в день зимнего солнцестояния в Украине ожидаются осадки со штормовым порывом. В большинстве областей будет дождь.
Читайте Новини.LIVE!