Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Следует захватить зонт — синоптики предупредили о погоде в Одессе arrow

Следует захватить зонт — синоптики предупредили о погоде в Одессе

22 декабря 2023 06:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 декабря.
Люди катаются на лошадях. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 22 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Синоптики в обед прогнозируют небольшой дождь, который скоро закончится, однако останется повышенная влажность в воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснением.
  • Возможен дождь.
  • Ветер юго-западный, 4-12 м/с.
  • Температура ночью — +4...+5 °С, днем — +3...+6 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 5-14 м/с. Температура ночью +1...+5 °С, днем +5...+8 °С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня в день зимнего солнцестояния в Украине ожидаются осадки со штормовым порывом. В большинстве областей будет дождь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме