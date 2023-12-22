Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 декабря.

Люди катаются на лошадях. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Синоптики в обед прогнозируют небольшой дождь, который скоро закончится, однако останется повышенная влажность в воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснением.

Возможен дождь.

Ветер юго-западный, 4-12 м/с.

Температура ночью — +4...+5 °С, днем — +3...+6 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-14 м/с. Температура ночью +1...+5 °С, днем +5...+8 °С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня в день зимнего солнцестояния в Украине ожидаются осадки со штормовым порывом. В большинстве областей будет дождь.