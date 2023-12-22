Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 грудня

Слід захопити парасолю — синоптики попередили про погоду в Одесі
22 грудня 2023 06:34
Люди катаються на конях. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 22 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями з проясненнями. Синоптики в обід прогнозують невеличкий дощ, який швидко закінчиться, проте залишиться підвищена вологість у повітрі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненням.
- Короткочасний дощ.
- Вітер південно-західний, 4-12 м/с.
- Температура вночі — +4...+5 °С, вдень — +3...+6 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 5-14 м/с. Температура вночі +1...+5 °С, вдень — +5...+8 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
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Сьогодні у день зимового сонцестояння в Україні очікуються опади зі штормовими поривами. У більшості областей дощитиме.
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