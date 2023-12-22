Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 грудня

Люди катаються на конях. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями з проясненнями. Синоптики в обід прогнозують невеличкий дощ, який швидко закінчиться, проте залишиться підвищена вологість у повітрі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненням.

Короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 4-12 м/с.

Температура вночі — +4...+5 °С, вдень — +3...+6 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-14 м/с. Температура вночі +1...+5 °С, вдень — +5...+8 °С.

На автошляхах області видимість до кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

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