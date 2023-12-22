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Слід захопити парасолю — синоптики попередили про погоду в Одесі

22 грудня 2023 06:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 грудня
Люди катаються на конях. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями з проясненнями. Синоптики в обід прогнозують невеличкий дощ, який швидко закінчиться, проте залишиться підвищена вологість у повітрі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненням.
  • Короткочасний дощ.
  • Вітер південно-західний, 4-12 м/с.
  • Температура вночі — +4...+5 °С, вдень — +3...+6 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 5-14 м/с. Температура вночі +1...+5 °С, вдень — +5...+8 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні у день зимового сонцестояння в Україні очікуються опади зі штормовими поривами. У більшості областей дощитиме.

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