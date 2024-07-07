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Служба 112 расширяется — в ближайшее время она заработает и в Одессе

7 июля 2024 10:56
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Стало известно, когда в Одессе заработает служба 112
Центр службы 112. Фото: МВД
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Служба 112 продолжает свое расширение. Уже в ближайшее время она заработает в Днепре, а до конца года — в Одессе. Ввели "горячую линию" в Украине еще в прошлом году.

Об этом рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

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По словам министра, в настоящее время операторы Службы 112 обработали уже более 2 миллионов звонков. Больше всего обращений было в полицию и экстренную медицинскую помощь, далее по количеству обращений следуют пожарные и служба газа.

"В ближайшее время мы планируем начать работу центра в городе Днепр, который будет покрывать восточный регион. Далее мы планируем провести еще один центр в городе Одесса, который будет обслуживать южный макрорегион Украины", — отметил Леонид Тимченко.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко также рассказал, что региональный центр Службы 112 был создан в Киеве, к которому присоединились Киевская, Черниговская, Житомирская, Винницкая и Черкасская области. С 1 декабря 2023 МВД начало работу второго коммуникационного центра во Львове, который охватывает западные области страны.

Преимущества службы 112

Одним из преимуществ службы 112 является возможность вызова нескольких экстренных служб одновременно. Это особенно важно в условиях войны, когда необходима помощь и полиции, и медицинской службы, пожарных и службы газа. Тимченко также подчеркнул, что введение единого номера для вызова экстренных служб является требованием Европейского Союза в рамках евроинтеграции Украины.

Напомним, в Одессе пятерых отдыхающих вынесло в открытое море, однако их спасли моряки. Благодаря слаженной работе и быстрой реакции экипажа катера ВМС Украины все гражданские остались живыми и невредимыми.

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