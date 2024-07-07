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Служба 112 розширюється — найближчим часом вона запрацює і в Одесі

7 липня 2024 10:56
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Стало відомо, коли в Одесі запрацює служба 112
Центр служби 112. Фото: МВС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Служба 112 продовжує своє розширення. Вже найближчим часом вона запрацює у Дніпрі, а до кінця року — в Одесі. Запровадили "гарячу лінію" в Україні ще торік. 

Про це розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

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За словами міністра, наразі оператори Служби 112 опрацювали уже понад 2 мільйони дзвінків. Найбільше звернень було до поліції та екстреної медичної допомоги, далі за кількістю звернень слідують пожежники та служба газу.

"Найближчим часом ми плануємо започаткувати роботу центру в місті Дніпро, який буде покривати східний регіон. Далі ми плануємо започаткувати ще один центр в місті Одеса, що буде обслуговувати південний макрорегіон України", — зазначив Леонід Тимченко.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко також розповів, що регіональний центр Служби 112 було створено в Києві, до якого приєдналися Київська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька та Черкаська області. З 1 грудня 2023 року МВС започаткувало роботу другого комунікаційного центру у Львові, який охоплює західні області країни.

Переваги служби 112

Однією з переваг Служби 112 є можливість виклику декількох екстрених служб одночасно. Це особливо важливо в умовах війни, коли потрібна допомога і поліції, і медичної служби, пожежників та служби газу. Тимченко також підкреслив, що впровадження єдиного номера для виклику екстрених служб є вимогою Європейського Союзу в рамках євроінтеграції України.

Нагадаємо, в Одесі п'ятьох відпочивальників винесло у відкрите море, однак їх врятували моряки. Завдяки злагодженій роботі та швидкій реакції екіпажу катера ВМС України, всі цивільні залишилися живими та неушкодженими.

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