В Одесі п'ятьох людей винесло у море: рятувальна операція ВМС

Моряки врятували цивільних. Фото: ВМС ЗСУ

В Одесі п'ятьох відпочивальників винесло у відкрите море, однак їх врятували моряки. Завдяки злагодженій роботі та швидкій реакції екіпажу катера ВМС України, всі цивільні залишилися живими та неушкодженими.



Про це повідомили у Військово-Морських Силах України.

Моряки врятували цивільних

До Військово-Морських Сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби та попросили врятувати цивільних осіб. П'ятьох людей хвилями віднесло у відкрите море.

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"Екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді. П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега", — йдеться у поведомленні.

Інші інциденти на пляжах Одещини

Ми писали, що на пляжі Одеси ймовірно вибухнула морська міна. Це сталося у той час, коли неподалік купалися люди. Судячи з відео, ніхто з відпочивальників не постраждав.

Також ми писали, що за шість місяців 2024 року на водоймах Одеської області загинули шестеро людей. Найчастіше трагедії траплялися через недотримання правил безпеки під час купання та перебування біля води.