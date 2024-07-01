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Вынесло в открытое море — в Одессе моряки спасли людей

1 июля 2024 10:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе пять человек вынесло в море: спасательная операция ВМС
Моряки спасли гражданских. Фото: ВМС ВСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе пятерых отдыхающих вынесло в открытое море, однако их спасли моряки. Благодаря слаженной работе и быстрой реакции экипажа катера ВМС Украины все гражданские остались живыми и невредимыми.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Украины.

Моряки спасли гражданских

В Военно-Морские Силы ВС Украины обратились представители спасательно-водолазной службы и попросили спасти гражданских лиц. Пятеро человек волнами унесло в открытое море.

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"Экипажем одного из катеров национального флота был проведен поиск и спасение людей, терпящих бедствие на воде. Пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены на берег", — говорится в сообщении.

Другие инциденты на пляжах Одесчины

Мы писали, что на пляже Одессы, вероятно, взорвалась морская мина. Это произошло в то время, когда неподалеку купались люди. Судя по видео, никто из отдыхающих не пострадал.

Также мы писали, что за шесть месяцев 2024 года на водоемах Одесской области погибли шесть человек. Чаще всего трагедии случались из-за несоблюдения правил безопасности при купании и нахождении у воды.

Одесса отдых ВМС Черное море лето пляж спасение Одесская область вода моряки Новости Одессы

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