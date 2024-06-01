Служба женщин на фронте — добровольцы в рядах "Азова"

Медикиня ВСУ. Фото: полк "Азов"

Современная женщина может все: от приготовления пищи и воспитания детей до круглосуточной мобильности и службы в рядах ВСУ. С начала войны большое количество украинок отправились на фронт добровольно. В настоящее время в рядах защитников страны служат более 60 тысяч женщин. Однако, как отмечают в батальоне "Азов", для женщин в армии пока вакансий меньше, чем для мужчин.

Какие еще должности занимают женщины в рядах ВСУ и как туда попасть, журналисты Новини.LIVE узнали у военнослужащего бригады "Азов" "Тара".

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Медики в рядах "Азов"

"Женщин берем, но не на все специальности. Это очень узкие направления — психологи, бухгалтеры и медики. Командование нашего подразделения не принимает девушек на боевые должности, поэтому операторам FPV не удастся служить", — говорит военный с позывным "Тара".

Однако есть исключения для медиков-женщин. Как подчеркивает боец, они имеют определенный опыт предоставления первой домедицинской помощи и тактической подготовки и проходят дополнительное обучение непосредственно в подразделении.

Азовец "Тара". Фото: Новини.LIVE

Патронатная служба в рядах ВСУ для женщин

Кроме того, в батальоне функционирует патронатная служба, помогающая бойцам в случае ранения до полного выздоровления. Она занимается всеми бюрократическими процедурами и поддерживает военных даже после завершения службы.

"Азовец раз - азовец навсегда", — добавляет военнослужащий.

Как женщинам попасть в "Азов"

Рекрутинговые центры ждут своих добровольцев, готовых стать частью большой семьи ''Азов'', где собратья всегда готовы поддержать и подставить свое плечо. Военный говорит, что в полк принимают как новобранцев, так и с опытом. Основные требования для вступления — собеседование, психологические тесты, подписание контракта и прохождение базового курса боевой подготовки.

"Чем быстрее украинцы встанут в защиту своей страны, тем быстрее врагу дадут отпор", — резюмирует "Тара".

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Напомним, украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам. Бойцы полка "Азов" показали видео, на котором зафиксировано, как дроны уничтожили вражескую пехоту и технику.

Также мы сообщали, что бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях инструктора по гуманитарной подготовке личного состава, военнослужащего. А еще торакального хирурга. Медику обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.