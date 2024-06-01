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Служба жінок на фронті — доброволиці у лавах "Азова"

1 червня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Служба жінок на фронті — доброволиці у лавах "Азова"
Медикиня ЗСУ. Фото: полк "Азов"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сучасна жінка може все: від приготування їжі та виховання дітей до цілодобової мобільності та служби в лавах ЗСУ. З початку війни велика кількість українок вирушили на фронт саме добровільно. Нині у лавах захисників країни служать понад 60 тисяч жінок. Проте, як зазначають у батальйоні "Азов", для жінок у війську поки вакансій менше, ніж для чоловіків.

Які ще посади займають жінки в лавах ЗСУ та як туди потрапити, журналісти Новини.LIVE  дізналися у військовослужбовця бригади "Азов" "Тара"

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Медикині у лавах "Азов"

"Жінок беремо, але не на всі спеціальності. Це дуже вузькі напрями — психологи, бухгалтери та медики. Командування нашого підрозділу не ухвалює дівчат на бойові посади, тож оператором FPV не вдасться служити", — каже військовий з позивним "Тара".

Однак, є винятки для медиків-жінок. Як підкреслює боєць, вони мають певний досвід з надання першої домедичної допомоги й тактичної підготовки та проходять додаткове навчання безпосередньо у підрозділі.

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Азовець "Тара". Фото: Новини.LIVE

Патронатна служба у лавах ЗСУ для жінок

Крім того, у батальйоні функціонує патронатна служба, яка допомагає бійцям у разі поранення до повного одужання. Вона займається всіма бюрократичними процедурами та підтримує військових навіть після завершення служби. 

 "Азовець раз — азовець назавжди", — додає військовослужбовець. 

Як жінкам потрапити у "Азов"

Рекрутингові центри чекають на своїх добровольців, які готові стати частиною великої родини ''Азов'', де побратими завжди готові підтримати й підставити своє плече. Військовий каже, що до полку приймають як новобранців, так і з досвідом. Основні вимоги для вступу — це співбесіда, психологічні тести, підписання контракту та проходження базового курсу бойової підготовки.

"Чим швидше українці стануть на захист своєї країни, тим швидше ворогові дадуть відсіч", — резюмує "Тара".

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Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам. Бійці полку "Азов" показали відео, на якому зафіксовано, як дрони знищили ворожу піхоту та техніку.

Також ми повідомляли, що бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи інструктора з гуманітарної підготовки особового складу, військовослужбовця. А ще торакального хірурга. Медику обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

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полк "Азов"

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