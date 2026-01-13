ГСЧС Одессы работает во время атак РФ и непогоды

Заснеженная дорога в Одесской области. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Российские атаки и экстремальная погода ежедневно создают угрозу для Одессы и области. ГСЧС работает круглосуточно, помогая населению и ликвидируя последствия непогоды. Больше всего проблем возникает на севере региона из-за метели и застрявших автомобилей. В Одессе ситуация более стабильная, а аварий на дорогах из-за снега или гололеда пока не зафиксировано.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Реклама

Читайте также:

Работа ГСЧС

Спасатели ГСЧС постоянно следят за безопасностью людей во время атак российских войск и сложных погодных условий. Их работа охватывает как ликвидацию последствий ударов по гражданской инфраструктуре, так и помощь гражданам в случае непогоды. Особенно много вызовов возникает на севере области, где метель затрудняет передвижение автомобилей и доступ к населенным пунктам.

"Ежедневно нам приходится работать, потому что враг не оставляет попыток постоянно атаковать одесские регионы. Бывают очень разные масштабы пожаров, поэтому мы круглосуточно на страже 24 на 7", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Непогода в Одесской области

Из-за экстремальных погодных условий ГСЧС также помогает населению. Больше всего трудностей возникает на севере Одесского региона, в частности в Подольском районе, где много машин застревают в сугробах. В Одессе же снега почти нет, поэтому ситуация более-менее стабильная. Спасатели также следят за состоянием автомобильного сообщения, особенно на трассах, ведущих к границе и контрольно-пропускным пунктам.

"За последние несколько дней ни одного выезда ГСЧС на помощь именно из-за непогоды не было", — отметила пресс-секретарь.

Напомним, Новини.LIVE показали кадры заснеженного Львова. Также мы писали, что в ряде регионов сегодня будет снег и сильные морозы.