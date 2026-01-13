Відео
Головна Одеса Сніг та морози — ситуація з негодою на Одещині

Сніг та морози — ситуація з негодою на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:10
ДСНС Одеси працює під час атак РФ і негоди
Засніжена дорога на Одещині. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Російські атаки та екстремальна погода щодня створюють загрозу для Одеси та області. ДСНС працює цілодобово, допомагаючи населенню та ліквідовуючи наслідки негоди. Найбільше проблем виникає на півночі регіону через заметіль і застряглі автомобілі. В Одесі ситуація стабільніша, а аварій на дорогах через сніг чи ожеледицю поки що не зафіксовано.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Читайте також:

Робота ДСНС

Рятувальники ДСНС постійно слідкують за безпекою людей під час атак російських військ і складних погодних умов. Їх робота охоплює як ліквідацію наслідків ударів по цивільній інфраструктурі, так і допомогу громадянам у разі негоди. Особливо багато викликів виникає на півночі області, де заметіль ускладнює пересування автомобілів та доступ до населених пунктів.

"Щодня нам доводиться працювати, тому що ворог не полишає спроб постійно атакувати одеські регіони. Бувають дуже різні масштаби пожеж, тому ми цілодобово на варті 24 на 7", — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Негода на Одещині

Через екстремальні погодні умови ДСНС також допомагає населенню. Найбільше труднощів виникає на півночі Одеського регіону, зокрема в Подільському районі, де багато машин застрягають у заметах. В Одесі ж снігу майже немає, тож ситуація більш-менш стабільна. Рятувальники також слідкують за станом автомобільного сполучення, особливо на трасах, що ведуть до кордону та контрольно-пропускних пунктів.

"За останні декілька днів жодного виїзду ДСНС на допомогу саме через негоду не було", — зазначила речниця.

Нагадаємо, Новини.LIVE показали кадри засніженого Львова. Також ми писали, що в низці регіонів сьогодні буде сніг та сильні морози.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
