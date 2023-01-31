Погода в Одессе и области 31 января

Снег и гололед: погода в Одессе и области сегодня
Сегодня, в последний день января, в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что порой следует ожидать небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла. Атмосферное давление — 752 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 89%.
Прогноз погоды в Одесской области
В области будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла. На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром гололедица.
Погода в Украине
В Украине 31 января облачно с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Температура будет колебаться от -2 до 3 градусов тепла.
Погода от народного синоптика
По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, 31 января атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине.
Для кого-то настоящая зима, это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.