Погода в Одессе и области 31 января

В Одесской области объявлен И уровень опасности — желтый

Сегодня, в последний день января, в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что порой следует ожидать небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла. Атмосферное давление — 752 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 89%.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла. На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром гололедица.

Погода в Украине

В Украине 31 января облачно с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Температура будет колебаться от -2 до 3 градусов тепла.

Погода от народного синоптика

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, 31 января атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине.

Для кого-то настоящая зима, это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.