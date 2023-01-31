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Снег и гололед: погода в Одессе и области сегодня

31 января 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Погода в Одессе и области 31 января
В Одесской области объявлен И уровень опасности — желтый
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, в последний день января, в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что порой следует ожидать небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла. Атмосферное давление — 752   миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 89%.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла. На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром гололедица.

Погода в Украине

В Украине 31 января облачно с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Температура будет колебаться от -2 до 3 градусов тепла.

Погода от народного синоптика

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, 31 января атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине.

Для кого-то настоящая зима, это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.

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