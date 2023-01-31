Погода в Одесі та області 31 січня

Сніг та ожеледиця: погода в Одесі та області сьогодні
Сьогодні, в останній день січня, в Одесі очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади, переважно в вигляді снігу. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла. Атмосферний тиск — 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 89%.
Прогноз погоди в Одеській області
В області буде також хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла. На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні 31 січня очікується хмарна погода з мокрим снігом та сильними поривами вітру. Температура коливатиметься від -2 до 3 градусів тепла.
Погода від народного синоптика
За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, 31 січня атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди в Україні.
Для когось справжня зима, це колапс, а для когось згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі. Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.