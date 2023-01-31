Погода в Одесі та області 31 січня

На Одещині оголошено І рівень небезпечності — жовтий

Сьогодні, в останній день січня, в Одесі очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади, переважно в вигляді снігу. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла. Атмосферний тиск — 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 89%.

Прогноз погоди в Одеській області

В області буде також хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла. На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці ожеледиця.

Погода в Україні

В Україні 31 січня очікується хмарна погода з мокрим снігом та сильними поривами вітру. Температура коливатиметься від -2 до 3 градусів тепла.

Погода від народного синоптика

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, 31 січня атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди в Україні.

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