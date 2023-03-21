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Собака, которую переехала Mercedes в Одессе, должна снова лечь на операционный стол: подробности

21 марта 2023 12:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Животное для лечения в ветклинике
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали первую операцию. Животное ждет долгая реабилитация и еще одно хирургическое вмешательство.

Об этом сообщила неравнодушная одесситка на странице в instagram lora.grigorovaa.

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"О второй операции говорить пока рано. В последующие дни нужно будет отслеживать ее состояние, как будет реагировать организм после наркоза и самой операции. Передавать все анализы, потому что все мы прекрасно понимаем, что случай очень тяжелый. Чернушка старушка и риски всегда есть", — написала одесситка.

Поведение водителя авто

Водитель авто поначалу отказывался давать деньги на полное лечение животного. Он оплатил первый день и еще дал 4 тысячи гривен и сказал, что больше не будет давать денег и сказал: "давайте просто новую собаку купим". Впрочем, под натиском общественности водитель авто он приехал в ветклинику и оставил 35 тысяч гривен на лечение животного.

В настоящее время начатое производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят следственные действия. Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет.

Наезд на собаку

В сети довольно быстро распространилось видео, где водитель Мерседеса переехал собаку, подождал еще одного пассажира авто и, несомненно, поехал дальше. Важно то, что мужчина после наезда, открыл дверь, посмотри на страдающее животное и даже не вышел к собаке.

Напомним, переехавший злоумышленник предложил усыпить животное. Стало известно имя злоумышленника.

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