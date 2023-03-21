Собака, яку переїхав Mercedes в Одесі, має знову лягти на операційний стіл: подробиці

Тварина на лікування в ветклініці

Собаці, яку переїхав Mercedes в Одесі, зробили першу операцію. На тварину чекає довга реабілітація та ще одне хірургічне втручання.

Про це повідомила небайдужа одеситка на сторінці в instagram lora.grigorovaa.

"Про другу операцію говорити поки що зарано. У наступні дні потрібно буде відстежувати її стан, як реагуватиме організм після наркозу та самої операції. Передавати всі аналізи, тому що всі ми чудово розуміємо, що випадок дуже важкий. Чорнушка старенька і ризики завжди є", — написала одеситка.

Поведінка водія авто

Водій авто спочатку відмовлявся давати гроші на повне лікування тварини. Він оплатив перший день та ще дав 4 тисячі гривень й сказав, що більше не даватиме грошей й сказав: "давайте просто нову собаку купимо". Втім під натиском громадськості водій авто він приїхав у ветклініку та залишив 35 тисяч гривень на лікування тварини.

Наразі розпочатого провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Наїзд на собаку

В мережі досить швидко поширилось відео, де водій Мерседеса переїхав собаку, почекав на ще одного пасажира авто та, без сумніву, поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду, відчинив двері, подивися на тварину, яка страждає, та навіть не вийшов до собаки.

Нагадаємо, зловмисник, який її переїхав, запропонував приспати тварину. Стало відомо ім'я зловмисника.