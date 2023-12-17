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Собака, спасенная после подрыва Каховской ГЭС, отправилась из Одессы в Польшу

17 декабря 2023 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Собака, спасенная после подрыва Каховской ГЭС, отправилась из Одессы в Польшу
Спасенная собака. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Собаку, с кличкой Бонифаций, которая чудом выжила после трагического события — подрыва Каховской ГЭС — из Одессы отправили в новый дом в Польше. Животное спаслось на самодельном плоту из досок и мусора.

Об этом сообщили зоозащитники из общественной организации Animal SOS Odessa.

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Детали спасения

Собаку нашли спустя несколько дней после подрыва русской армией Каховской плотины. Пса прибило к берегу в поселке Григоровка под Южным. Он был истощен и ранен. Позже Бонифаций прошел лечение и реабилитацию. Спустя несколько месяцев в центре адопции он нашел новый дом в Польше.

Сегодня Бонифаций отправился в путешествие в свое новое жилье, преодолев расстояние в отдельном купе поезда. Волонтеры подчеркивают, что это стало еще одной историей успеха в спасении и адопции животных.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, которая располагается в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.

В результате теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Целью теракта россиян было остановить продвижение контрнаступления ВСУ. Известно, что оккупанты взорвали машинный зал, из-за чего восстановлению Каховская станция не подлежит.

Напомним, в Одессе волонтеры ищут новый дом для спасенной после подрыва Каховской ГЭС собаки. Животное, с кличкой Багира, все это время лечили, потому что от длительного пребывания в воде у него отказали задние лапы.

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