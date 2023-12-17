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Собака, врятований після підриву Каховської ГЕС, відправився з Одеси до Польщі

17 грудня 2023 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Собака, врятований після підриву Каховської ГЕС, відправився з Одеси до Польщі
Врятований собака. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Собаку, з кличкою Боніфацій, який дивом вижив після трагічної події — підриву Каховської ГЕС — з Одеси відправили до нового дому в Польщі. Тваринка врятувалася на саморобному плоту з дощок та сміття.

Про це повідомили зоозахисники з громадської організації Animal SOS Odessa.

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Деталі порятунку

Собаку знайшли через кілька днів після підриву російської армією Каховської греблі. Пса прибило до берега у селищі Григорівка під Южним. Він був виснажений та поранений. Пізніше Боніфацій пройшов лікування та реабілітацію. Після кількох місяців у центрі адопції він знайшов новий дім в Польщі.

Сьогодні Боніфацій відправився у подорож до свого нового житла, подолавши відстань в окремому купе поїзда. Волонтери підкреслюють, що цей випадок став ще однією історією успіху у рятунку та адопції тварин.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташовується за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ. 

Відомо, що окупанти підірвали машинну залу, через що відновленню Каховська станція не підлягає. 

Нагадаємо, в Одесі волонтери шукають нову домівку для врятованої після підриву Каховської ГЕС собаці. Тварину, з кличкою Багіра, увесь цей час лікували, бо від тривалого перебування у воді у неї відмовили задні лапи.

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