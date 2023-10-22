Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сегодня некоторые одесситы останутся без света arrow

Сегодня некоторые одесситы останутся без света

22 октября 2023 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сегодня некоторые одесситы останутся без света
Энергетик работает на линиях. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 22 октября, в некоторых районах Одессы будет отсутствовать электроснабжение из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть под вечер.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света сегодня

Центральный РЭС

  • Улица Бабеля, 3-15,
  • Проспект Гагарина, 16 - 16/4,
  • Улица Головковская, 15, 19,
  • Улица Среднефонтанская, 27 – 63,
  • Переулок Среднефонтанский, 19 – 27А.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме