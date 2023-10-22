Сегодня некоторые одесситы останутся без света

Энергетик работает на линиях. Фото: УНИАН

Сегодня, 22 октября, в некоторых районах Одессы будет отсутствовать электроснабжение из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть под вечер.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС

Улица Бабеля, 3-15,

Проспект Гагарина, 16 - 16/4,

Улица Головковская, 15, 19,

Улица Среднефонтанская, 27 – 63,

Переулок Среднефонтанский, 19 – 27А.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.